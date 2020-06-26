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Cына солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина сравнивают с Джейсоном Момоа: "Аквамен. Русская версия"

Cына солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина сравнивают с Джейсоном Момоа: "Аквамен. Русская версия"

21-летний Василий Рыбин, сын солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой, становится звездой соцсетей: интернет-пользователи уверены, что с такими внешними данными мужчине прямая дорога в кино. Василия сравнивают с 40-летним американским актером Джейсоном Момоа, прославившимся ролью кхала Дрого в сериале "Игра престолов" и главной ролью в фильме "Аквамен" (Aquaman).


Джейсон Момоа


Василий Рыбин



Это Момоа?Аквамен. Русская версия.Это преступление, я считаю. Потому что нельзя быть красивым таким!Весь в маму, Сенчукова — красавица.На маму похож, такой же красивый. В кино нужно сниматься.Взял все лучшее от ма и па.Всех мировых красавцев вместе взятых затмил. Если вживую увидеть, будет разрыв сердца,— обсуждают пользователи соцсетей фотографии Василия Рыбина.


Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин


Василий в детстве


Василий — единственный сын Сенчуковой и Рыбина (у Виктора Рыбина есть еще дочь Мария от предыдущего брака). Василий учится в Московском государственном институте культуры на режиссера театральных представлений, поет в группе KODI и подрабатывает в качестве модели.



Что касается личной жизни "русского Аквамена", то его сердце несвободно. Со своей девушкой Дарьей он знаком с трех лет: они вместе ходили в детский сад. Как рассказал Василий в телеэфире НТВ, он и Дарья учились в разных школах, но в 14 лет вновь встретились и с тех пор не расстаются, сейчас учатся в одном институте.


Василий Рыбин со своей девушкой Дарьей Алябьевой


Наталья Сенчукова и Дарья Алябьева


Виктор Рыбин с дочерью Марией, Тимур Кизяков, Наталья Сенчукова, Василий Рыбин, Дарья Алябьева


Фото из инстаграма Василия Рыбина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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