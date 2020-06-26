Деми Мур сыграет в триллере про пандемию

Влада Некрасова

Деми Мур и Крейг Робинсон примут участие в триллере про пандемию под названием Songbird ("Певчая птица"), сообщает THR.

Также в актерском составе Пол Уолтер Хаузер и Питер Стромаре. Съемки начнутся в ближайшее время в Лос-Анджелесе с соблюдением социального дистанцирования. Актеры уже репетируют онлайн.

Продюсер проекта Майкл Бэй, снимавший "Перл-Харбор" и "Армагеддон". Режиссер – Адам Мейсон. Сценарий он написал совместно с Саймоном Бойесом.

Новый триллер близок по духу к "Монстро" или "Паранормальной активности". Действие происходит на карантине в условиях пандемии. Вирус мутирует и становится еще опаснее. Главный герой – курьер, у которого редкий иммунитет к болезни, он доставляет товары по всему городу. Его девушка – молодая художница – вынуждена сидеть дома. Чтобы быть с ней рядом, ему приходится преодолеть множество преград, в том числе сопротивление главы ее матриархального семейства (Деми Мур), которая готова на все, чтобы защитить своих близких и свой образ жизни.

Пока не названы актеры, которые исполнят в проекте главные роли.