Депутатам запретят становиться членами Общественной палаты

Анастасия Иванова

Депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ хотят лишить возможности становиться членами Общественной палаты региона. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в июле.

Согласно действующему законодательству, членами Общественной палаты не могут становиться президент, сенаторы, депутаты Госдумы, члены Правительства Российской Федерации и судьи. Те же условия распространяются на чиновников всех уровней и депутатов законодательных собраний регионов.

Такие ограничения необходимы, поскольку Общественная палата — орган контроля за деятельностью властных структур. То есть, это делается для того, чтобы избежать потенциального конфликта интересов. Однако действующее законодательство не вполне совершенно: в частности, этот запрет касается лишь тех депутатов, которые работают в региональных парламентах на постоянной основе.

А как показывает практика, не все депутаты занимают государственные должности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Поскольку это позволяет законодательство некоторых субъектов РФ. Так, например, в Курской области в перечне государственных должностей данного региона не отражены депутаты местной областной думы, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной деятельности.

Чтобы исправить сложившуюся правовую коллизию, авторы законопроекты предлагают внести изменения в действующее законодательство и распространить запрет на возможность членства в Общественной палате субъекта Российской Федерации на всех без исключения региональных депутатов. Таким образом удастся сохранить дух закона, а также избежать возможных проблем, связанных с конфликтом интересов законодательной властью в субъектах РФ и контролирующих общественных органах.