Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Депутатам запретят становиться членами Общественной палаты

Депутатам запретят становиться членами Общественной палаты

Депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ хотят лишить возможности становиться членами Общественной палаты региона. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в июле.

Согласно действующему законодательству, членами Общественной палаты не могут становиться президент, сенаторы, депутаты Госдумы, члены Правительства Российской Федерации и судьи. Те же условия распространяются на чиновников всех уровней и депутатов законодательных собраний регионов.

Такие ограничения необходимы, поскольку Общественная палата — орган контроля за деятельностью властных структур. То есть, это делается для того, чтобы избежать потенциального конфликта интересов. Однако действующее законодательство не вполне совершенно: в частности, этот запрет касается лишь тех депутатов, которые работают в региональных парламентах на постоянной основе.

А как показывает практика, не все депутаты занимают государственные должности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Поскольку это позволяет законодательство некоторых субъектов РФ. Так, например, в Курской области в перечне государственных должностей данного региона не отражены депутаты местной областной думы, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной деятельности. 

Чтобы исправить сложившуюся правовую коллизию, авторы законопроекты предлагают внести изменения в действующее законодательство и распространить запрет на возможность членства в Общественной палате субъекта Российской Федерации на всех без исключения региональных депутатов. Таким образом удастся сохранить дух закона, а также избежать возможных проблем, связанных с конфликтом интересов законодательной властью в субъектах РФ и контролирующих общественных органах.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

"Была такая скромная": победительница "Холостяка" показала гладковыбритый лобок
"Была такая скромная": победительница "Холостяка" показала
В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии
В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии
В Иране прогремел мощный взрыв в районе ядерного объекта
В Иране прогремел мощный взрыв в районе ядерного объекта
Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США
Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США
У Ефремова случился сердечный приступ
У Ефремова случился сердечный приступ
В Общественном штабе обсудили все претензии по голосованию в Москве
В Общественном штабе обсудили все претензии по голосованию в Москве
Россия выразила озабоченность деструктивной линией Тбилиси
Россия выразила озабоченность деструктивной линией Тбилиси
Рок-группа Pearl Jam выступила публично впервые за два года
Рок-группа Pearl Jam выступила публично впервые за два года
Ароматерапия и богатство: какие запахи привлекают деньги
Ароматерапия и богатство: какие запахи привлекают деньги
Российского журналиста объявили в международный розыск за призывы к терроризму
Российского журналиста объявили в международный розыск за призывы к
В США закрыли дело о смерти Сергея Хрущева
В США закрыли дело о смерти Сергея Хрущева
Завершилось расследование обстоятельств смерти сына Никиты Хрущева
Завершилось расследование обстоятельств смерти сына Никиты Хрущева

Топ на сегодня

Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни белых не важны"
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали

Еще по теме

Региональным депутатам окончательно запретят входить в состав Общественной палаты
ОП поддержала проект об отмене интернет-голосования при формировании палаты
Владимира Легойду исключили из СПЧ
Матвиенко заявила, что сенаторы не прогуливают заседания в Совфеде