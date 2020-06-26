Дети выросли и поведали о считавшихся нормой странностях в семье

Вадим Карасев

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Пользователь Reddit sadsheep61 предложил другим юзерам обсудить странности, которые были приняты в их семьях и которые в детстве они считали нормой. Пост собрал больше полутора тысяч комментариев, в которых люди поделились своими историями.

Так, jabbahtheslut поведал, что раньше в его семье отмечался день детей. Ему казалось логичным существование такого праздника, учитывая, что существует день отца и день матери. Когда же он вырос, понял, что «большинство людей даже не знают, когда этот праздник отмечается».

Юзерша 100percent_thatwitch рассказала, что в детстве у нее сложились особенно тесные отношения с отцом. В частности, он отвечал на ее вопросы о переходном возрасте, сексе, а также объяснил, как использовать тампон в первый раз. В колледже девушка поняла, что ее отношения с папой сильно отличаются от тех, что сложились у ее друзей. Она отметила, что их отцы уходили из комнаты при разговоре о менструации. «Я не подозревала, что в обществе так поставлен вопрос о гендерных ролях в семье, пока я не стала ближе к тому, чтобы покинуть свою семью. Сейчас я испытываю уважение к обоим моим родителям», — подчеркнула рассказчица.

Slothbarns7 отметил, что в его семье не было принято выяснять отношения на повышенных тонах. После поступления в колледж он понял, какая это редкость. Helpfulmonster же вспомнил, что его родители готовили умерших питомцев, что сейчас юзер считает безумием.

Ранее в июне пользователи Reddit обсудили самые серьезные проблемы, с которыми столкнулись, когда выросли. Комментаторы поделились, что никогда не были готовы к потере любимых людей. Кроме того, многие пожаловались на то, что не могут отделаться от чувства, будто жизнь протекает слишком быстро.