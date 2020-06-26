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Детские технопарки Южного Урала примут более 4 тысяч ребят

Детские технопарки Южного Урала примут более 4 тысяч ребят

В этом году региональный центр технического творчества Челябинска примет на обучение 4110 ребят в возрасте от 6 до 18 лет, новые образовательные площадки откроются в 11 поселках и малых городах региона, сообщает агентство «Магсити74».

Ребята будут осваивать IT- и 3D-моделирование, робототехнику, авиамоделирование, промдизайн и многое другое.

На базе центра в Челябинске будут заниматься 630 детей по 20 различным направлениям, порядка 1000 ребят подали заявки на обучение в челябинском «Кванториуме». Здесь они под руководством опытных педагогов будут разрабатывать конкретные кейсы для решения задач, поставленных предприятиями-партнерами. В магнитогорском «Кванториуме» будут заниматься еще 500 талантливых детей.

Также в течение нового учебного года тысяча детей и подростков, живущих в Аргаяшском, Еманжелинском, Еткульском, Каслинском, Нязепетровском и Кусинском районах, станут участниками проекта «Мобильный кванториум». Дети займутся робототехникой, промышленным дизайном и хай-теком, освоят азы информационной и геоинформационной технологий.

Еще одна образовательная площадка – «IT-куб» – откроется в Южноуральске. Ребята могут выбрать одно из шести направлений обучения: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, основы программирования на JAVA и программирование роботов.

В шести малых городах и поселениях Челябинской области стартует проект «Новые места». У 660 ребят в возрасте 9–11 лет появится возможность, не выезжая в областной центр, освоить IT- и 3D-моделирование, робототехнику, авиамоделирование и промдизайн.

Открытие образовательных площадок стало возможным благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Данный проект нацелен на популяризацию технических профессий, увеличение охвата учащихся IT-технологиями и раннюю профессиональную ориентацию.

# Общество
По материалам: edu.ru

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