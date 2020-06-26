Для краткосрочных визитов иностранцев в Россию введут электронные визы

Лидия Мартынова

Если будет одобрен соответствующий закон, электронная виза для краткосрочного пребывания иностранцев, приезжающих в туристических, деловых целях или в качестве гостей, заработает по всей России. Планируется, что Госдума рассмотрит документ во втором чтении в июле.

Напомним, уже сейчас в экспериментальном порядке электронные визы действуют для посещения Дальнего Востока, Калининградской области и Санкт-Петербурга.

Согласно законопроекту, виза оформляется как однократная сроком на 60 дней с правом пребывания по ней в России до 16 суток для граждан, приезжающих в гости, как туристы, на деловые встречи или для участия в общественно-политических, спортивных, культурных и других мероприятиях. Её оформление должно идти на основании решения МИДа по заявлению иностранного гражданина, поданному на специальном сайте не более четырех дней. Список государств, граждане которых смогут получить такую визу, составит правительство. «Россия после введения электронных виз станет государством с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран», — говорила ранее в СМИ глава Ростуризма Зарина Догузова.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин ещё в июне 2019 года подписал поручение премьеру, главам МИД, МВД и ФСБ обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию.