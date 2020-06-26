Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд помолвлена с Остином Райделлом

Вадим Карасев

28-летний актер Остин Райделл, известный по сериалу "Джеймс Дин" (James Dean), объявил у себя в инстаграме, что его девушка, 27-летняя Билли Лурд, согласилась стать его женой. На радостях Остин опубликовал серию снимков, на которых они запечатлены вдвоем в счастливые минуты. Она сказала "да". На самом деле она сказала "да-а-а", но я думаю, что это даже лучше, чем "да"?! — объявил он фолловерам в соцсети.





Билли Лурд и Остин Райделл

Его роман с дочерью звезды киносаги "Звездные войны" (Star Wars) Кэрри Фишер начался в 2015 году. Судя по снимкам в инстаграме Билли, они с Остином много путешествовали вместе. Лурд пока не прокомментировала свою помолвку.





Билли Лурд и Кэрри Фишер















