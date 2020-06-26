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Доктор Мясников перечислил опасные лекарства

Доктор Мясников перечислил опасные лекарстваАлександр МясниковКадр: О самом главном / YouTube

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный российским зрителям как доктор Мясников, заявил, что некоторые лекарства могут быть опасными. В эфире передачи «О самом главном» он перечислил препараты, которые потенциально способны навредить здоровью человека.

По словам специалиста, сердечные препараты растительного происхождения могут вызвать аритмию. Он подчеркнул, что не менее опасны и препараты для лечения гипертонии. Сосудосуживающие капли Мясников раскритиковал за то, что они вызывают привыкание. «Это имеет и определенное влияние на сердечные ритмы. Иногда очень большое, может закончиться тахикардией», — добавил врач.

При регулярном употреблении лекарств от изжоги замедляется всасывание магния, заметил Мясников. По его словам, дефицит магния приводит к недостаточному количества калия в организме, что теоретически может привести к проблемам с сердцем. Он также упомянул группу антибиотиков «Эритромицин», «Азитромицин» и «Кларитромицин». Врач подчеркнул, что после их приема есть потенциальный риск развития аритмии у пациентов, если к ним добавить мочегонный препарат.

Ранее Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни. Он призвал зрителей соблюдать «золотую середину» и пояснил, что фанатизм приводит в том числе к расстройству пищевого поведения.

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По материалам: lenta.ru

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