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Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США

Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в СШАФото: @durov

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США. В своем Telegram-канале он сообщил, что инвесторам были возвращены более 1,2 миллиарда долларов, собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.

«К сожалению, мы не смогли запустить платформу TON к установленной нами дате из-за предварительного судебного запрета, предписанного судом. (...) Мы уже выплатили покупателям более 1,2 миллиарда долларов напрямую или в виде кредитов», — отметил Дуров. Он также выразил надежду на то, что нормативная среда для технологии блокчейн в Соединенных Штатах станет более благоприятной для других в будущем.

Ранее суд в США обязал Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги. В обмен на вложения инвесторам выдавали токены Gram, однако полноценно запустить криптовалюту в итоге не удалось из-за препятствий со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

С 2018 года Дуров с партнерами привлекли на развитие TON 1,7 миллиарда долларов. Запуск планировался на конец 2019-го, затем на апрель нынешнего года, однако оба раза срывался из-за судебного запрета в США.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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