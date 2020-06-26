Французские полицейские сдали дубинки в знак протеста против преследования коллеги

Вадим Карасев

Около 150 полицейских во Франции сдали свои дубинки, протестуя таким образом против преследования своего коллеги, применившего аналогичное спецсредство при разгоне агрессивных митингующих.

Как сообщает 20minutes.fr, на такой шаг решились полицейские в Страсбурге. Они также передали в префектуру письмо, в котором называют слишком суровым срок в полтора года условно за один удар дубинкой.

"Поскольку мы больше не можем этим пользоваться, возвращаем обратно", – сказал один из участников акции.

Инцидент, за который осудили полицейского, произошел в январе 2019 года в ходе протестов "желтых жилетов". 47-летний страж порядка ударил 62-летнюю женщину и существенно повредил ей голову – медикам пришлось накладывать швы. На суде обвиняемый сказал, что пребывал в состоянии сильного стресса и не помнит своих действий.

Ruposters писал, что ранее французские полицейские также протестовали против обвинений в расизме.