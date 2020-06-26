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Фунт стерлингов назвали валютой развивающейся страны

Фунт стерлингов назвали валютой развивающейся страныФото: Matt Cardy / Getty Images

Фунт стерлингов, национальная валюта Великобритании, в последнее время ведет себя как валюта развивающейся страны. К такому выводу пришли аналитики Bank of America, выдержки их отчета которых приводит CNBC.

Главной причиной изменения отношения международных инвесторов к фунту стал выход Великобритании из Евросоюза, официально завершившийся 31 января. Инвесторы стали с большим недоверием относиться к фунту, вследствие чего его курс стал подвержен гораздо большей волатильности — изменчивости.

Это особенно опасно на фоне растущего госдолга Великобритании, вынуждающего страну выходить на долговой рынок. Лавная проблема британской экономики — двойной дефицит, отмечают аналитики. Так называется ситуация, когда одновременно имеют место дефицит бюджета и счета текущих операций платежного баланса, на котором отражаются поступления от экспорта и зарубежных инвестиций, а также расходы на импорт и выплаты иностранным инвесторам.

Двойной дефицит в случае, когда с ним сталкивается страна, валюта которой не является одной из основных резервных, означает снижение притока на местный рынок иностранной валюты. Как следствие, корпоративный сектор и правительство вынуждены прибегать к заимствованиям, либо же центральный банк расходует свои резервы. В нынешней ситуации иностранные инвесторы не готовы вкладываться в британские активы, номинированные в долларах и евро, поскольку с подозрительностью смотрят на местную экономику после Brexit.

Банку Англии приходится расходовать резервы, распродавая их импортерам, что приводит к укреплению фунта. При этом денежно-кредитная политика регулятора, направленная на поддержку экономики в период кризиса, оборачивается низкими ставками. На данный момент ключевая ставка Банка Англии установлена на уровне 0,1 процента годовых. Это отталкивает инвесторов также и от активов, номинированных в фунтах.

В результате одновременно сочетаются два разнонаправленных фактора: отсутствие спроса на фунт со стороны внешних покупателей и наличие такого спроса со стороны Банка Англии. Курс фунта оказывается подвержен значительным колебаниям, что обычно характерно для валют развивающихся стран.

Авторы отчета рекомендуют инвесторам играть против фунта, открывая короткие позиции по фунту относительно евро, швейцарского франка и иены.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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