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G20: более 40 стран подали заявки о приостановке выплат по долгам

G20: более 40 стран подали заявки о приостановке выплат по долгам
Более 40 стран подали заявки о приостановке платежей по обслуживанию госдолга по предложению "Группы двадцати" для поддержки самых бедных стран мира на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, говорится в пресс-релизе секретариата G20 по итогам заседания рабочей группы G20 по международной финансовой архитектуре.

На встрече 23-24 июня ее участники обсудили выполнение достигнутой 15 апреля договоренности стран G20 о приостановке выплат по обслуживанию госдолга для беднейших стран, чтобы поддержать их усилия по облегчению экономических и финансовых кризисов, вызванных пандемией COVID-19.

# В мире
По материалам: ria.ru

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