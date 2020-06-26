Генетики назвали родиной домашних кур Юго-Восточную Азию

Вадим Карасев

Анализ генома домашней курицы и ее диких родственников заставил ученых сделать вывод, что одомашнивание этой птицы произошло в Юго-Восточной Азии около 7500 года до н. э. Затем она распространилась по Евразии и по другим континентам.

Еще Чарльз Дарвин предположил, что диким предком домашней курицы (Gallus gallus domesticus) была банкивская джунглевая курица (Gallus gallus). С этим мнением согласны и современные ученые. Но у банкивской курицы насчитывается не менее шести диких подвидов, распространенных от востока Индии и Пакистана до Филиппинских островов, поэтому место одомашнивания курицы вызывало споры среди исследователей. В качестве возможных вариантов указывались, например, северный Китай или долина Инда. По-разному оценивали и время одомашнивания: от девяти до четырех тысяч лет назад.

Предположения делались преимущественно на основании археологических находок. Генетикам не хватало информации, чтобы вмешаться в этот спор. Чтобы восполнить пробелы, они собрали сотни геномов домашних кур из 120 деревень Азии и Африки, а также представителей разных диких подвидов банкивской курицы. Всего авторы нынешней работы во главе с Мин Шань Ваном (Ming-Shan Wang) из Китайской академии наук секвенировали 863 полных генома диких и домашних кур. В итоге они установили, что основным предком домашних кур был подвид Gallus gallus spadiceus, сохранившийся до наших дней в лесах на севере Мьянмы, Таиланда и Лаоса. Этот регион, включая также примыкающую к нему китайскую провинцию Юннань, исследователи считают прародиной домашних кур. Произошло одомашнивание от 12 800 до 6200 лет назад.

Полученный результат подтверждает гипотезу, которую в 1994 году выдвинул японский принц Акисино, младший сын императора Акихито и орнитолог по профессии. В его диссертации «Молекулярная филогенетика джунглевых кур (род Gallus) и монофилетическое происхождение домашних кур» была основана на анализе митохондриальной ДНК.

Генетические данные также показывают, что несколько позже одомашненные куры могли скрещиваться со своими дикими родственниками, обитающими в Индии, так что индийский подвид джунглевых кур тоже внес свой генетический вклад в создание нынешней домашней курицы.