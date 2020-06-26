Горячая линия Минпросвещения России по организации дистанционного обучения продолжает работать и после окончания учебного года

Алексей Вольцев

Горячая линия Минпросвещения России по методической поддержке организации дистанционного обучения продолжает работать и после окончания учебного года, сообщает пресс-служба ведомства.

Со старта работы, 18 марта, по 25 июня операторы провели 53 545 консультаций, из них в течение последней недели – 225, звонки поступали из 58 регионов.

Больше всего вопросов задали жители Москвы, Омской, Нижегородской, Тверской и Московской областей и Санкт-Петербурга.

Порядка 10% обращений было зафиксировано от выпускников. Их интересовали сроки получения дипломов всероссийской олимпиады школьников, порядок подачи документов в вузы и колледжи в режиме онлайн.

Операторы сообщали, что согласно распоряжению Правительства Российской Федерации в ведение Министерства просвещения переданы педагогические вузы и приёмная кампания в них уже стартовала. В 2020 году она проходит в дистанционной форме. Подробная информация размещена в специальном разделе сайта Минпросвещения России.

Родителей интересовали перспективы дистанционного обучения в школах в следующем учебном году.

Операторы напоминали, что Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов неоднократно подчёркивал, что дистанционное обучение не заменит традиционный формат и общение в стенах школы учеников и их педагогов, что обучение на дому в последней четверти было связано, прежде всего, с заботой о сохранении здоровья учащихся.

Родителей также волновало, что их дети могут быть не допущены к сдаче экзаменов по причине повышения температуры из-за хронических заболеваний. Их информировали, что на входе в пункты проведения ЕГЭ будут находиться медицинские работники, которые будут принимать соответствующие решения.

Продолжают поступать вопросы по организации летней оздоровительной кампании, в том числе по работе лагерей, организованных на базе школ.

Операторы сообщали, что Минпросвещения России рекомендовало рассмотреть возможность начала летней оздоровительной кампании 1 июля, однако окончательно сроки её старта регионы устанавливают самостоятельно – в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Планируется, что в этом году для отдыха откроются более 33 000 учреждений, из них 2300 стационарных лагерей с круглосуточной формой пребывания. В пришкольных лагерях смены могут длиться от 10 до 14 дней.

Горячая линия Минпросвещения России для учителей и родителей по методической поддержке организации дистанционного обучения на дому работает круглосуточно, телефон: +7 (800) 200-91-85.