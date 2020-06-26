Гороскоп Павла Глобы на июль 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных экспертов в области астрологии. Его прогнозы всегда бьют точно в цель, охватывая важные сферы жизни и помогая Знакам Зодиака вести свои дела с наименьшими проблемами.

Июль этого года будет довольно неблагоприятным для многих Знаков, но это не значит, что нужно бить тревогу и бросать все важные дела. Наоборот, благодаря трудностям люди смогут получить новый важный опыт. В начале месяца стоит опасаться того, что звезды заставят вас показать свои самые худшие черты характера по Знаку Зодиака. Зная их, можно будет предотвратить негативные последствия и сохранить удачу.

Овен

При достижении некоторых целей Овнам стоит избегать самодовольства и бахвальства. Это главное условие их счастья. Если они последуют этому совету, они смогут сохранить деловые и дружеские отношения. Если нет, их ждут серьезные конфликты и недоразумения на работе, дома, на учебе, а также проблемы в любви.

Для того, чтобы удача всегда была рядом, Овнам нужно запрограммировать себя на успех. В этом им помогут пять способов воздействия на подсознание. Не стоит слушать советы и наставления людей, особенно если они будут непрошеными. Нужно иметь свое мнение, слушать свое сердце и доверять своему личному опыту в любых вопросах.

Телец

Тельцам стоит поубавить свою агрессию. Этот месяц необходимо провести, не становясь объектом обсуждения и сплетен. На все выпады врагов стоит реагировать спокойно и без эмоций. В противном случае можно сбиться с пути и потерять мотивацию. В начале месяца звезды усилят пороки и слабости Тельцов, поэтому им придется бороться со своими внутренними демонами.

Во второй половине месяца могут обостриться жадность и желание урвать кусок побольше, но в работе и бизнесе такая стратегия может навредить. Звезды хотят, чтобы Тельцы умели делиться и были предельно щедрыми, особенно в отношении тех, кто им помогает. В любовной сфере до 6 июля лучше не ругаться со второй половинкой, не показывать ревности и обид.

Близнецы

Близнецов отличают природная лень и стремление к прокрастинации. В июле это необходимо победить любым доступным способом, в противном случае может начаться черная полоса в финансовой жизни. Три психологические техники помогут привлечь желаемое и настроиться на нужную волну в максимально короткое время.

В амурных делах Близнецов ждет большая удача. Это их время, их звездный час. Найти вторую половинку будет просто — останется лишь удержать понравившегося человека рядом. Тем, кто уже в отношениях, важно помнить о доверии. Эгоизм не поможет ни в чем — он только спровоцирует скандалы. Это прекрасное время для приятных сюрпризов и общения с родственниками.

Рак

У Раков есть много темных и светлых сторон характера, но единственное, что будет серьезно мешать им в июле, — их обидчивость. Нужно научиться прощать близких, друзей и коллег, причем как можно быстрее. Если хочется начать путь обогащения и движения к цели, то придется научиться работать в команде. Звезды хотят, чтобы Раки доверяли окружающим.

В двадцатых числах июля звезды наделят Раков способностью быстро принимать важные решения. Это поможет им существенно сэкономить время и найти баланс между продуктивностью и отдыхом. Представителям этого Знака стоит избегать длительного отдыха и резкой смены планов. Не стоит искать легких путей, так как к успеху ведут лишь тернистые дороги.

Лев

Львам желательно общаться в июле с ответственными и надежными Знаками Зодиака. С такими людьми можно идти куда угодно, не боясь никаких преград. Самое главное — не приписывать коллективные победы себе одним, рассказывая всем вокруг о своих достижениях. Львам необходимо показать свое уважение коллегам, родственникам и второй половинке.

Самыми благоприятными для Львов станут дни с 14 по 22 июля. В это время можно сфокусироваться на любой сфере жизни. Если это будет любовь, придется на время забыть о работе. Если деньги и бизнес, нужно будет отодвинуть на задний план все остальное. За двумя зайцами в июле, к сожалению, не угнаться.

Дева

У Дев начинается время, когда они смогут свернуть горы. Для того, чтобы мечты стали реальностью, очень важно подобрать правильное общество, состоящее из позитивных и добрых людей. Определить то, насколько человек созидателен, помогут признаки положительной и отрицательной энергетики.

Вторая важная составляющая счастья в июле — умение не зацикливаться на самоанализе и чрезмерной самокритике. Не нужно анализировать каждый свой маленький шаг. Это может спровоцировать лишнее беспокойство и тревожность. Гораздо важнее устремить свой взгляд вперед и перестать переживать по каждому поводу. Девам в июле понадобятся оптимизм и желание стать лучше в своих начинаниях.

Весы

Весам необходимо уже с первых дней июля избавиться от негативной энергетики, ведь она может вызывать появление недугов и болезней. Опасный период продлится до 7 июля включительно. Затем энергетика начнет медленно выравниваться. Конец июля станет временем максимальной продуктивности и больших позитивных перемен в жизни.

Весам стоит бороться со своей капризностью и желанием угождать только себе. Звезды хотят, чтобы представители этого Знака оказывали поддержку близким и друзьям, приходили им на помощь в трудную минуту. Июль — время, когда можно тратить деньги на создание нового образа, на будущий отпуск. Также в июле полезно отправляться в командировки.

Скорпион

Наступает идеальное время для смены образа, обновления гардероба, перемены обстановки и новых начинаний в жизни. Июль для Скорпионов будет похож на катание на американских горках — сегодня все хорошо, а завтра одни проблемы. Осторожнее всего стоит быть тем, кто занимается монотонной работой, требующей внимательности.

Эффективные способы зарядиться удачей помогут Скорпионам пережить любые проблемы на своем пути. Также им поможет преуспеть во всех областях борьба с ревностью и мстительностью. Скорпионы злопамятны, но в июле необходимо побороть этот недостаток. Начать можно с поисков позитивных сторон и качеств в окружающих людях. Они есть в каждом.

Стрелец

Июль — прекрасное время для релаксации и смены обстановки. Гороскоп отдыха поможет Стрельцам набраться сил и обновить энергетику. Этот месяц желательно посвятить самим себе. Уже с первых чисел важно задумываться о личной выгоде в делах и в работе. Не стоит тратить слишком много времени и сил, особенно если не известно, к чему это может в итоге привести.

Новые начинания лучше временно отложить, уступив место важным и неотложным проблемам дома и на работе. В общении с окружающими людьми звезды хотят видеть тактичность со стороны Стрельцов. Пришло время настроиться на волну добра. Любые намеки на агрессию будут жестко подавляться и могут привести к появлению больших проблем.

Козерог

Чтобы стать счастливыми, Козерогам стоит начать со следования семи важным правилам. Второй шаг на пути к счастью состоит в избавлении от пессимизма. Это очень важно, поскольку в июле может быть достаточно много поводов для расстройства и негатива. Стоит помнить, что все плохое проходит, поэтому терпение было и остается главной добродетелью для Козерогов.

Вторая половина месяца подойдет для денежных трат и творческой деятельности. До 14 июля Козерогам стоит сфокусироваться на домашних делах и на духовной сфере. Очень полезно в июле правильно и своевременно отдыхать, чтобы не копить в себе негатив. Не стоит перегружать себя работой и обязанностями.

Водолей

Водолеям стоит начать месяц с уборки дома по правилам фэн-шуй. Это поможет энергетическим потокам циркулировать свободно. Также в первые дни июля полезно будет составить план действий на ближайшие несколько недель. Если действовать только по вдохновению, можно нажить себе неприятности и проблемы.

В амурной сфере Водолеям лучше проявлять заботу и оставаться предельно позитивными. Вторая половинка ждет от них чего-то доброго и оптимистичного. В сферах финансов и работы Водолеям потребуется быть осторожнее. Чрезмерный азарт и риски могут быть опасными, причем не только для кошелька, но и для авторитета.

Рыбы

Сфера любви станет для Рыб самой главной в первой половине июля. С 13-14 числа она уступит место работе и финансам. Чтобы в первые пару недель получилось быстрее найти любовь и стать привлекательнее для противоположного пола, можно воспользоваться помощью магических камней. Также в этом Рыбам поможет чувство юмора.

В делах и в работе успех ждет творческих представителей этого Знака. Важно подключать все свои внутренние ресурсы к решению любых задач. Также важно не бросать начатое на полпути к успеху из-за страхов или критики окружающих. Люди всегда сомневаются друг в друге. Рыбам нужно стать собраннее.