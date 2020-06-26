Госкомпании накажут за нарушение сроков оплаты по закупкам у малого бизнеса

Алексей Вольцев

Нарушение сроков оплаты по закупкам товаров и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства может обернуться штрафами для заказчика в размере от 30 до 100 тысяч рублей. В июле Госдума планирует рассмотреть такой законопроект в первом чтении.

За указанное правонарушение предлагается предусмотреть штрафы для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Соответствующее дополнение планируется внести в КоАП.

Сегодня срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом МСП, составляет не более 15 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара, выполнении работы или оказании услуги. Однако ответственность за нарушение такого срока не предусмотрена. Тогда как неисполнение заказчиками финансовых обязательств по договорам влечёт за собой долги по оплате труда и налоговым платежам, нарушение обязательств перед контрагентами. Ожидается, что предлагаемые меры минимизируют риски поставщика (подрядчика, исполнителя) и призовут заказчика к дисциплине по оплате выполненных по договору обязательств.

«Законопроект позволит защитить интересы малого и среднего бизнеса, который участвует в процедуре закупок для обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц», — говорится в пояснительной записке.