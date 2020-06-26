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«Интурист» нашел способ защитить деньги туристов от коронавируса

«Интурист» нашел способ защитить деньги туристов от коронавируса

Туроператор «Интурист» предложит новую услугу, которая позволит туристам вернуть деньги в полном объеме в случае вынужденной аннуляции тура по причине заболевания коронавирусом. Подробнее об услуге и ее стоимости - в нашем материале.

Туризм постепенно оживает. С 1 июля вернутся к полноценной туристической жизни практически все российские регионы. Туристы начинают планировать путешествия. После полной остановки продаж, туроператоры наконец-то отмечают увеличение спроса. Только за последнюю неделю спрос на курорты Краснодарского края превысил значения аналогичного периода прошлого года на 40%.

Однако несмотря на то, что спрос начал активное восстановление, эксперты туррынка отмечают, что количество тех, кто боится путешествовать из-за страха перед коронавирусом по-прежнему велико. «Туристы хотят быть уверенными в том, что при вынужденной аннуляции туров в связи с заболеванием короновирусом, они смогут вернуть себе полную стоимость тура», - говорит Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».


 «ИНТУРИСТ» ВЕРНЕТ ДЕНЬГИ ТУРИСТАМ, ЕСЛИ ИХ ТУР НЕ СОСТОИТСЯ ПО ПРИЧИНЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОВИД

В компании «Интурист» соглашаются с мнением туристической розницы. «Мы получаем множество запросов на страхование от невыезда, в случае, если у туриста выявят COVID-19. Людям нужны гарантии», - рассказали в пресс-службе «Интурист».

«Именно для обеспечения безопасности наших туристов, для их уверенности в том, что даже в случае аннуляции тура, они не потеряют деньги, мы и приняли решение внедрить новую услугу – «Гарантия компенсации отмены тура без ФПР по COVID», - пояснили в пресс-службе туроператора.

Данную услугу можно добавить в заявку по желанию не позднее чем за 5 дней до начала тура. Для добавления услуги нужно написать комментарий в заявке.


КАК ОФОРМИТЬ НОВУЮ УСЛУГУ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

В случае заболевания туристов коронавирусом перед началом путешествия, заявка аннулируется. Далее необходимо предоставить справку о COVID, приложив ее к заявке через сервис «Задать вопрос в раздел минимизации». ФПР обнуляется при положительной проверке в течение 30 календарных дней. Далее можно будет произвести возврат средств через Личный кабинет агента в соответствии с правилами компании.

Тарифы: для тура стоимостью до 50 тыс. руб. цена услуги составит 750 руб., для туров до 100 тыс. руб. – 1,5 тыс. руб. Если цена тура до 150 тыс. руб., услуга будет стоить 2 тыс. 250 руб. Для туров, цена которых не превышает 200 тыс. руб., заказ услуги обойдется в 3 тыс. руб.

«Гарантом является сам туроператор», - рассказали в компании «Интурист».

Туристическая розница в целом позитивно оценила решение туроператора сформировать такую услугу. «Новая реальность требует нового подхода к безопасности туристов. И эта идея интересна и вероятно будет востребована туристами, особенно, когда откроют границы», - рассуждает Георгий Погосов.


ПЕРЕВОЗЧИКИ ТОЖЕ СТРАХУЮТ ТУРИСТОВ ОТ КОВИД

Напомним, подобные акции появились и у перевозчиков. Например, авиакомпания Utair анонсировала как дополнительную услугу страховку от коронавируса. Стоимость - 300 руб.

При диагностировании заболеваний органов дыхания из-за COVID-19 в течение двух недель с момента перелета или наступлении других рисков, связанных с вирусом, пассажир с полисом получит страховую выплату от 50 тыс. руб. до 1 млн рублей. 

Такую программу перевозчик сформировал совместно с компанией «РЕСО-Гарантия».

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По материалам: atorus.ru

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