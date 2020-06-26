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Исследование: больше 50% студентов в РФ занимаются дополнительным чтением

Исследование: больше 50% студентов в РФ занимаются дополнительным чтением
Большинство студентов в России для дополнительных знаний по своим специальностям читают книги, как онлайн, так и бумажные, говорится в исследовании ЦОС Skyes University, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Опрос российских студентов в июне этого года проводился с целью выяснить, хватает ли им знаний, которые они получают во время обучения в вузе, и занимаются ли они самостоятельно, чтобы лучше освоить одну или несколько дисциплин. В анонимном опросе приняли участие 1,2 тысячи респондентов.

"Большинство студентов занимается самостоятельной работой по изучению одной или нескольких дисциплин. Самым популярным видом такой деятельности (57%) является работа с литературой и другими материалами в офлайн- и онлайн-формате", - говорится в исследовании.

Там добавляется, что чуть меньше половины опрошенных (41%) используют для получения знаний приложения или специальные онлайн-платформы. Каждый пятый студент проходит углубленные курсы по одной или нескольким вузовским дисциплинам. О том, что новые знания по дисциплинам своей будущей специальности они получают в процессе работы или подработки, заявили 15% опрошенных. Меньше всего студентов (12%) используют для самостоятельной работы электронную систему своего вуза.


Помимо этого, согласно отчету, 40% студентов не хватает знаний, которые они получают в вузе, соответственно, остальные 60% ответили, что хватает.

# Россия
По материалам: ria.ru

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