Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью

Вадим Карасев

Настя ИвлееваФото: @_agentgirl_

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила, что хвастается роскошной жизнью в Instagram, чтобы «повыпендриваться перед подругами», которые следят за ней в социальных сетях. Так она отреагировала на негодование хейтеров, сообщает Starhit.

Ивлеева записывала короткие видео во время поездки по Москве с супругом, музыкантом Элджеем. Она показала дорогостоящий автопарк и неординарный наряд.

«Девчонки, сколько угодно можете завидовать и что угодно говорить. А я счастлива», — отметила блогерша. Ивлеева подчеркнула, что может себе позволить одеваться, жить и есть так, как она хочет. Пользователи посчитали, что она ушла от образа простой девчонки «Настюшки Опасности».

Ведущая заверила, что это не так. «Мне сейчас 29 лет, я взрослею, время идет. Мои интересы также меняются. И любая девушка меня поймет. Когда ты покупаешь новое платье, то тебе хочется повыпендриваться перед подругами. А мои подруги где? Правильно — в сети», — подчеркнула блогерша.

В июне Ивлеева вечером отпраздновала салютом и шампанским отметку в 17 миллионов подписчиков в Instagram. Она опубликовала короткое видео, в котором сообщила, что «решила выпить бокал шампанского за этот потрясающий успех». После мероприятия телеведущая села за руль автомобиля. На критику подписчиков блогерша заметила, что на самом деле выпила «буквально один глоток».