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Из сериала «Клиника» решили удалить оскорбляющие чувства темнокожих серии

Из сериала «Клиника» решили удалить оскорбляющие чувства темнокожих серииКадр: сериал «Клиника»

Из сериала «Клиника» решили удалить серии, оскорбляющие чувства темнокожих. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что сервис Hulu убрал из своей коллекции несколько эпизодов, содержащих blackface (карикатурное изображение темнокожих — прим. «Ленты.ру»). Это произошло после соответствующей просьбы продюсера шоу Билла Лоуренса и телевизионной компании ABC Studios.

Речь идет о 7 серии третьего сезона, а также о 4 и 17-й сериях пятого сезона. В одной из них главный персонаж Джон Дориан, роль которого исполняет Зак Брафф, появляется на вечеринке, закрасив лицо черной краской.

Незадолго до удаления эпизодов «Клиники» с различных потоков сервисов пропало несколько серий ситкома «Студия 30». Создательница шоу Тина Фэй отправила письмо представителям платформ, предложив удалить моменты, в которых присутствует blackface.

Ранее сервис HBO Max убрал с платформы фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами. Позднее ленту вернули — к ней добавили контекст и дисклеймер.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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