Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экономика Европы приблизилась к обрыву

Экономика Европы приблизилась к обрывуФото: Armando Franca / AP

Некоторые европейские страны в конце июля планируют прекратить выплачивать компенсации сотрудникам, которые временно не могли работать из-за пандемии коронавируса. Программа помогала сохранять рабочие места, ее отмена ударит по экономике с новой силой, пишет Bloomberg.

Отменить пособия хотят, например, в Португалии. Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся. Им придется сократить множество сотрудников, это приведет к безработице и, в конечном итоге, скажется на платежеспособности покупателей.

Франция готовит новую схему защиты рабочих мест, которая рассчитана максимум на два года. Однако этого может быть недостаточно, пишет агентство, поскольку спрос еще не скоро восстановится. Данные французской статистической компании Insee показывают, что активность во второй по величине экономике Европы все еще на 10 процентов ниже нормы. Для компаний, особенно небольших, это показатель является существенным. Из-за небольшой рентабельности они рискуют закрыться. Это еще больше ударит по уже разрушенной экономике.

В Великобритании, согласно опросу, четверть сотрудников могут потерять работу, когда правительство начнет сокращать субсидии. Многие экономики по всей Европе пострадали от спада производства в 2020 году. Самые большие потери ожидаются в этом квартале.

Правительство ФРГ пообещало потратить столько, сколько потребуется, чтобы возобновить экономический рост в стране, в том числе продлить программу субсидирования зарплаты. Германия уже выделила 130 миллиардов евро на спасение экономики, это самая большая программа помощи в Европе.

В июне Европейский центральный банк (ЕЦБ) анонсировал количественное смягчение на 1,35 триллиона евро, в рамках которого он скупит государственные и корпоративные облигации. Также Еврокомиссия обсуждает создание долгосрочного фонда восстановления экономики Европы объемом 750 миллиардов евро, но пока достичь договоренностей по этому вопросу не удалось.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Symantec заявила о новых хакерских атаках
Symantec заявила о новых хакерских атаках
Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
Cына солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина сравнивают с Джейсоном Момоа: "Аквамен. Русская версия"
Cына солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина сравнивают с Джейсоном
Французские полицейские сдали дубинки в знак протеста против преследования коллеги
Французские полицейские сдали дубинки в знак протеста против
Экономика Европы приблизилась к обрыву
Экономика Европы приблизилась к обрыву
Минздрав России одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Порошенко заявил об «уникальном шансе вернуть Крым» Украине
Порошенко заявил об «уникальном шансе вернуть Крым» Украине
Женский гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Россиян предупредили об аномальном похолодании
В Японии поступили в продажу защитные маски для бассейнов
В Японии поступили в продажу защитные маски для бассейнов
"Была такая скромная": победительница "Холостяка" показала гладковыбритый лобок
"Была такая скромная": победительница "Холостяка" показала
В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии
В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии

Топ на сегодня

Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни белых не важны"
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании

Еще по теме

Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса
Экономика Европы забуксовала
Определена глубина падения экономики Европы из-за коронавируса
Швеция приготовилась к рекордному кризису