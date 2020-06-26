Экс-главный инженер Intel пояснил, почему, по его мнению, Apple оказалась от x86-х чипов

Алексей Вольцев

В рамках презентации новых продуктов на WWDC 2020 компания Apple объявила об отказе от процессоров Intel для своих будущих PC и ноутбуков. Эти чипы получат лишь те решения, которые уже анонсированы, всё остальное же будет работать на фирменных SoC ARM.Сама Intel уже дала довольно невразумительный комментарий по теме, но теперь появилось мнение бывшего главного инженера «синей команды» Франсуа Пьеноэля, которое проливает свет на возможные причины отказа купертиновцев от решений Intel.По словам специалиста, главной причиной стало низкое качество чипов Skylake, в которых инженеры из Apple нашли кучу недоработок. Именно из Купертино пришло больше всего жалоб и замечаний на эти чипы. При этом отметим, что на них построены iMac 2015 года, первый MacBook и MacBook Pro 2016.Судя по всему, именно тогда и было принято решение о начале разработки собственных систем-на-чипе.Разумеется, это лишь частное мнение Франсуа Пьеноэля, однако он известен тем, что в бытность работы в Intel нередко откровенничал с журналистами больше необходимого. Так что, вероятно, доля правды в его словах есть.