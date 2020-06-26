Эндокринолог рассказала, развивается ли от сладостей диабет

Вадим Карасев

Сахарным диабетом страдает огромное количество людей. В обществе сложилось представление, что этим заболеванием страдают исключительно сладкоежки.

О том, кто рискует заболеть коварной болезнью и каковы первые признаки заболевания, рассказали специалисты в области эндокринологии Правде.РУ. Эндокринолог Надежда Максимова пояснила, что состояние, как «преддиабетное», ставят врачи в случае превышения нормы уровня сахара в крови.

Что касается сладкоежек, то врач из Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Елена Андреева немного успокоила таких людей. Она пояснила, что развитие сахарного диабета и любовь к сладкому напрямую не связаны. На развитие заболевания влияет целый комплекс различных факторов.

Эксперт напомнила, что существует два типа диабета: первого – это аутоимунное заболевание и второго – когда нарушается работа поджелудочной железы, что приводит к нарушению углеводного обмена и инсулинорезистентности.

Елена Андреева сказала, что люди, страдающие избыточной массой тела, чаще других оказываются в группе риска. Она также отметила, что диабет может развиться после сильного стресса. Но чаще всего, это заболевание передается по наследству.

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