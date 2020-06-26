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Кабмин назначил и.о. министра образования

Кабмин назначил и.о. министра образования
Кабинет министров назначил Сергея Шкарлета временно исполняющим обязанности министра образования и науки. Такое решение правительство приняло в ходе заседания.

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.
"У нас происходит назначение заместителя министра образования и науки Украины и возложение исполнения обязанностей на Сергея Шкарлета. Спасибо Любомире Мандзий за бремя, которое она несла с честью и достоинством", - сказал премьер-министр.

Отметим, Шкарлет занимал должность ректора Черниговского национального технологического университета. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 - баллотировался от "Блока Петра Порошенко".
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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