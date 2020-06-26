Как найти юридический адрес контрагента?

Роман Иванов

Начиная новые деловые отношения или заключая выгодный бизнес контракт, обязательно проверяйте своих партнеров. Выполнить подобную проверку можно различными способами, о которых мы и погорим ниже.

Самый простой способ проверки вашего будущего партнера – это просмотреть список ИП в Беларуси и найти юридический адрес контрагента. Обширная база юридических лиц представлена на информационном портале «Картотека».

Компания «Картотека» осуществляет свою деятельность уже более 5 лет и за такой значительный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда предоставляет исключительно достоверную информацию обо всех юридических лицах. Вот здесь представлен полный список ИП в Беларуси https://kartoteka.by/.

Как информация о будущем партнере влияет на ваш бизнес

Используя актуальные данные о своем будущем партнере, вы с большой долей вероятности обезопасите будущие сделки. На сайте «Картотека» можно самостоятельно просмотреть всю информацию о финансовой и хозяйственной деятельности бизнесмена, с которым вы планируете работать.

Общая база данных собрана обо всех индивидуальных предпринимателях Белоруссии. Дата первоначальной регистрации, данные о запуске процесса ликвидации или процедуры банкротства, судебные штрафы, всевозможные задолженности и прочее. Помните, надежный партнер принесет вам прибыль, а неблагонадежный – убыток.

Как осуществляется поиск контрагентов?

Для того чтобы найти данные о своем будущем партнере, достаточно выполнить несколько простых действий на сайте kartoteka.by. В соответствующем поле на сайте прописываем УНП, полное/частичное название компании или ФИО руководителя и нажимаем на кнопку «поиск».

Спустя несколько секунд система предоставит максимально достоверную и актуальную информацию об индивидуальном предпринимателе, по которому выполнен запрос. При поиске информации задействуется минимум 30 источников. Для получения более расширенного списка параметров поиска и конечных данных есть возможность использовать платный пакет по тарифу «Бизнес» и «Про+». Подобные подписки в значительно степени расширяют возможности поиска, а вы получаете объективную информацию о контрагенте.

Больше информации о ваших будущих контрагентах вы сможете на официальном сайте компании «Картотека» по адресу kartoteka.by.