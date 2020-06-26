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Карибским курортам пророчат больше ураганов в сезоне-2020

Карибским курортам пророчат больше ураганов в сезоне-2020

Метеорологи определились с прогнозом по сезону ураганов в Атлантике. В этом году на Карибский регион может обрушится до 10 мощных ураганов, из которых шесть могут стать весьма разрушительными.


СЕЗОН УРАГАНОВ СТАРТОВАЛ РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО

По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сезон ураганов в этом году окажется «выше нормы».  Карибские курорты ждет от 13 до 19 тропических штормов, из которых от 6 до 10 могут стать ураганами третьей категории (200 км/ч и выше). В том числе от 3 до 6 ураганов могут оказаться разрушительными (скорость более 250 км/час). 

В сезон ураганов-2020, который длится с 1 июня по 30 ноября, уже зарегистрированы три тропических шторма: «Артур, «Берта» и «Кристобаль». Причем «Артур» случился еще в начале мая - до старта «официального периода штормов», что, по мнению экспертов NOAA, подтверждает их прогнозы о напряженном сезоне. 

По информации NOAA, в среднем в сезон ураганов по Атлантике (а это курорты Кубы, Доминиканской республики, Ямайки, других карибских государств, США и частично Мексики), проходит 12 тропических штормов. Из них шесть становятся умеренными ураганами (скорость ветра от 154 до 176 км/ч по шкале ураганов Саффира — Симпсона), три – значительными ураганами (от 179 км/ч до 209 км/ч).


ПОЧЕМУ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ УРАГАНОВ

Как отмечают эксперты NOAA, формирование ураганов зависит от сочетания различных климатических факторов. Так, в сезоне-2020 климатологи не ждут формирования такого явления как Эль-Ниньо. Природный феномен, возникающий у берегов Эквадора, обычно имеет тенденцию подавлять ураганы в Атлантическом бассейне.

Среди других факторов, которые способствуют появлению большего количества ураганов – повышение температуры поверхности моря (как в тропическом Атлантическом океане, так и в Карибском море), более слабые тропические атлантические пассаты и более сильный муссон в Западной Африке.

В последние несколько лет на южные районы США и страны Карибского бассейна обрушилось несколько мощных ураганов: в 2017 г. это были «Харви», «Ирма» и «Мария», которые в том числе, нанесли ущерб туристической индустрии Кубы. В 2018 г. от ураганов «Флоренция» и «Майкл» серьезно пострадало побережье США.

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По материалам: atorus.ru

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