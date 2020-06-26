Каждый пятый житель России устал бояться коронавируса — исследование
Каждый пятый россиянин больше не может бояться коронавируса, говорится в совместном исследовании сервиса Работа.ру и портала «Рамблер», передает РИА «Новости».
Исследование было призвано выяснить, что больше всего надоело россиянам на карантине, а также как этот период пережили родители, остававшиеся наедине с детьми в течение нескольких месяцев. Оно проводилось в июне, в нем приняло участие более 22 тысяч человек.
Как отмечается, 14% участвовавших в исследовании не хватало посещения развлекательных учреждений, а 8% соскучились по массовым мероприятиям. 3% устали от круглосуточных занятий с детьми. При этом 15% участников исследования указали, что они без труда пережили все трудности карантина.