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Китай за сутки выявил 13 случаев COVID-19 и пять бессимптомных носителей

Китай за сутки выявил 13 случаев COVID-19 и пять бессимптомных носителей
Китай за минувшие сутки выявил 13 новых случаев коронавирусной инфекции и пять бессимптомных носителей, из больниц выписали шесть пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 13 новых случаев 11 - локальные (все Пекине), два - ввозные.

Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 22 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением.

# В мире
По материалам: ria.ru

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