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Кот Матроскин лишился полосатости в новом сезоне «Простоквашино»

Кот Матроскин лишился полосатости в новом сезоне «Простоквашино»

На официальной странице российской анимационной студии "Союзмультфильм" появилась первая серия нового сезона мультсериала "Простоквашино" (смотрите видео ниже). В эпизоде под названием "Банный день" кот Матроскин столкнулся с неожиданной проблемой, касающейся его внешности.
 
Как несложно догадаться из названия эпизода, проблема связана с банными процедурами. Искупавшись с шампунем няни Маргариты Егоровны, кот Матроскин лишился одной из ключевых особенностей своей внешности — полосатости. Но спешим успокоить поклонников мультсериала, которые привыкли к полосатому коту Матроскину — речь идет о временном изменении внешнего вида одного из главных персонажей.
 
"Герои мультфильма сталкиваются с нетривиальной проблемой — им нужно вернуть коту Матроскину полоски, которых он лишился после банных процедур. Справятся ли герои с этой задачей, или Матроскин так и останется существовать без полос? Смотрите тридцать первую серию нового Простоквашино, чтобы узнать ответ", — говорится в аннотации к новой серии популярного мультика.
 
Возрожденный мультипликационный сериал "Простоквашино" выходит на YouTube с весны 2018-го года. По итогам прошлого года новое "Простоквашино" попало в пятерку лидеров детского телевидения по количеству просмотров (по данным Mediascope). Суммарно новые серии "Простоквашино" собрали уже более ста шестидесяти миллионов просмотров.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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