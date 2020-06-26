Кот Матроскин лишился полосатости в новом сезоне «Простоквашино»

Алексей Вольцев

Как несложно догадаться из названия эпизода, проблема связана с банными процедурами. Искупавшись с шампунем няни Маргариты Егоровны, кот Матроскин лишился одной из ключевых особенностей своей внешности — полосатости. Но спешим успокоить поклонников мультсериала, которые привыкли к полосатому коту Матроскину — речь идет о временном изменении внешнего вида одного из главных персонажей."Герои мультфильма сталкиваются с нетривиальной проблемой — им нужно вернуть коту Матроскину полоски, которых он лишился после банных процедур. Справятся ли герои с этой задачей, или Матроскин так и останется существовать без полос? Смотрите тридцать первую серию нового Простоквашино, чтобы узнать ответ", — говорится в аннотации к новой серии популярного мультика.Возрожденный мультипликационный сериал "Простоквашино" выходит на YouTube с весны 2018-го года. По итогам прошлого года новое "Простоквашино" попало в пятерку лидеров детского телевидения по количеству просмотров (по данным Mediascope). Суммарно новые серии "Простоквашино" собрали уже более ста шестидесяти миллионов просмотров.