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Кремль убедил Запад, что Крым случайно оказался в составе Украины, — Портников

Кремль убедил Запад, что Крым случайно оказался в составе Украины, — Портников

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Сразу после захвата Крыма «зелеными человечками» Запад выразил озабоченность, а настоящие санкции начал вводить тогда, когда путинские военные развязали войну на Донбассе и сбили малайзийский «Боинг». Причиной такой недальновидности западных политиков стало то, что Кремлю удалось убедить общественность, что полуостров «случайно» оказался в составе Украины, а на самом деле он российский.

Об этом на «Крым.Реалии» пишет украинский журналист Виталий Портников.

Россия навязывала мнение о том, что Крым — это некая сакральная территория, и его возвращение — вопрос русской национальной чести, что к самому влиянию Кремля на Украину Крым никакого отношения не имеет.

«И в этом, уверен, состояла самая большая ложь российской внешней политики за последние десятилетия. Ложь, в которую поверили многие не только на Западе, но и в самой России, и даже в Украине», — отмечает журналист.

О том, как Украина потеряла Крым весной 2014 года, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Крым мы теряли шаг за шагом с первых дней независимости, — вице-адмирал Сергей Гайдук».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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