Культурный дайджест главного редактора: пикник на обочине

Вадим Карасев

В этот четверг мне хочется поговорить с вами о том, что делать, когда все идет не по плану. Когда наметил себе десяток встреч и застрял в глухой пробке. Когда рассчитывал провести вечер с любимым, а этот человек отчего-то именно сегодня решил, что вы должны расстаться. Когда, в конце концов, имел некоторые, скажем так, вполне определенные представления о том, как пройдет 2020 год, а кто-то там, наверху, его просто отменил — вместе с нашими вечеринками, отпусками и ожидаемыми доходами. Когда все летит в тартарары и естественным образом из нас извергаются потоки злости, гнева и проклятий. Но есть три способа обуздать стихию Аида. Например, можно:

Устроить вечеринку на балконе с друзьями

Многие быстро сообразили, что до садов Тосканы нам в этом году никак не добраться, и разбили свои собственные кипарисовые рощи прямо на городских балконах. Простая мебель, пара ползучих зеленых, три бутылки розового и парочка друзей — в общем-то все, что нужно для компактной самодельной террасы. Остается выбор музыки. Здесь главная проблема вкратце формулируется так: как избежать "синдрома Меладзе", согласно которому любая дружеская вечеринка неизбежно превращается в YouTube-дискотеку хитов отечественных исполнителей. Понятное дело, эстрадные шабаши в духе раннего Симачева нам лечат сердце и дух, но жизнь требует разнообразия.

К счастью для нас, Кирилл Иванов, музыкант и поэт с внешностью античного Феба, известный нам по проекту "Самое большое простое число", незаметно взял на себя еще и образовательную нагрузку. Каждые две недели он обновляет самый внятный из существующих плейлистов в iTunes — Kirill Ivanov: Dancehall.





Подборка из двадцати треков, каждый из которых можно описать тремя словами: просто хорошая музыка. Это может быть композиция никому кроме Кирилла не известной русской группы, золотой хит Нью-Йорка 70-х или вообще экзотический африканский постфанк. Эталон плейлиста: и в пир, и в мир, и на беговую дорожку.





Нарядиться. Просто так

Если по-научному, иногда полезно перенести локус контроля с внутреннего на внешнее — например, облагородить себя не внутренне, а с фасада. Говорят, иногда одно подтягивает другое. Я совершенно уверена, что на краю бездны, где мы все с вами более-менее оказались, поправлять надо не Конституцию, а собственный внешний вид — это придает бодрости духа. Одежда как искусство — это ровно то, чем занимаются мои давние друзья и вечные кумиры: Нина Неретина и Донис Пупис. Их бренд Nina Donis — пожалуй, самое известное за рубежом явление русской культуры после балета и матрешки. Их графичные, подсказанные конструктивизмом и Петрушкой наряды вошли в лучшие музеи мира, а могут оказаться и в вашем шкафу. Узнаваемые с трех нот ватники и сарафаны — это, вот не поверите, не только экспонат в копилку, но и самая удобная на свете одежда. Ее не надо (как настаивают сами дизайнеры) гладить, она не требует прически и особой обуви, и она безотказно сообщает своему владельцу самое бесстыже-радостное настроение. Новая коллекция одновременно самобытна и похожа на все предыдущие — снова подчеркнуто концептуальна, но в этот раз чуть более кукольная. Если только под куклами подразумевать не продукцию Mattel, а простые деревенские игрушки, сшитые из двух платков.









Этот подход к одежде как к искусству — вроде такой очевидный, на самом деле все реже и реже встречается в "дикой природе": кутюр уже не ценят, на подиумах одежда как заявление, как политическая позиция. Все это прекрасно, но иногда нужна фантазия в духе Виктора и Рольфа. Я вспомнила о них, когда обнаружила, какие простые, уверенные по крою, но затейливые рубашки делает наш фоторедактор Анастасия Ярушкина под брендом с татарским названием Min Chechek. Впрочем, в них все сошлось — и детская игра, и феминистский лозунг. Красивая одежда, которая так много может за вас рассказать, — это повод изучить инстаграм (@min_chechek) этой новой марки.





Увидеть красоту в обыденномОбыденность — довольно коварное понятие, ведь это означает только повторяемость, привычность пейзажа, но никак не его бессмысленность. Когда мир у многих сузился до экрана, вспоминать о Большой земле стали с тоской и горечью, мы многое воспринимали как данность. Разве что классическая музыка давала возможность для мысленных путешествий, — но требовала внутреннего напряжения, во всяком случае до тех пор, пока у нее не появились глаза, точнее официальный телевизор. Сергей Нурмамед, визуальный автор многих фильмов Леонида Парфенова, вместе с Теодором Курентзисом создали фильм, название которого в целом применимо к этому странному году, — Plan B (посмотреть фильм можно тут). Формально он посвящен последним репетициям оркестра Musica Aeterna перед введением локдауна, но на самом деле размышляет о том, как большое космическое событие меняет наши взаимоотношения с собой. Кроме захватывающих дух абстрактных зарисовок в духе фильма "Кояанискатси", в фильме звучат несколько растерянные рассуждения таких людей, как Марина Абрамович и Ромео Кастелуччи. Посмотреть на их лица — в некотором роде успокаивающее занятие: понимаешь, что всем нам немного не по себе, и всех нас пугает мир и примиряет с ним Бетховен.











