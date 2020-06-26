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Культуру после пандемии обсудят на конференции "АРТtalk. Искусство после"

Культуру после пандемии обсудят на конференции "АРТtalk. Искусство после"
Вопросы будущего культуры и искусства после пандемии обсудят на конференции "АРТtalk. Искусство после" 27 июня при участии экспертов арт-индустрии, сообщает пресс-служба форума "Таврида".

"В преддверии форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" пройдет Первая Международная конференция "АРТtalk. Искусство после". 27 июня в студии и на онлайн-площадке соберутся ключевые деятели арт-индустрии, чтобы обсудить, что ждет сферу культуры и искусства в ближайшем будущем", - говорится в сообщении пресс-службы.

Среди участников ожидаются генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, историк моды Александр Васильев, писатель Вадим Панов, директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова, генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев, певица Валерия и другие.


В конференции также примут участие иностранные спикеры, среди которых сценарист Пол Браун, дизайнер Остин Клеон, концепт-художник Карло Ареллано и международный обозреватель моды Марчелус Джонс. Параллельно с дискуссией о современных искусстве и культуре, столкнувшихся с вызовом пандемии, будут работать онлайн-площадки, такие как keynote speech, кейс-стади, площадка для нетворкинга.


Как сообщили в пресс-службе, 27 июня, в День молодежи, также пройдет всероссийский "Выпускной-2020", талантливые школьники поделятся своими историями успеха.

Во время конференции будет организован сбор пожертвований для благотворительного фонда поддержки деятелей искусства "Артист", добавили в пресс-службе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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