Легенду порно обвинили в домогательствах и изнасиловании десятков женщин

Вадим Карасев

Рон ДжеремиФото: Ethan Miller / Getty Images

Порноактриса Джинджер Бэнкс (Ginger Banks) заявила, что разговаривала с десятками женщин, которые назвали себя жертвами обвиненного в изнасилованиях и домогательствах легенды порно Рона Джереми (Ron Jeremy). Ее слова приводит The Sun.

Бэнкс была одной из первых, кто выступил против Джереми, и в 2016 году рассказала, что актер к ней приставал. Она отметила, что чувствует себя удовлетворенной после того, как порноактер был арестован. Также женщина рассказала, что после своего заявления связалась с другими коллегами, в общей сложности их оказалось больше 50, и все они «рассказывали одну и ту же историю».

«Они подходили к Джереми очень воодушевленные, потому что хотели с ним встретиться, просили сделать фотографию. Пока делался снимок, он трогал их, хватал, нагибал или целовал в грудь. Иногда он нагибал их на съемках порнофильмов и просто проникал в них», — описала Бэнкс. По ее словам, Джереми трогал за интимные места практически всех, кто оказывался с ним рядом.

24 июня 67-летнему порноактеру предъявили обвинения в сексуальном насилии над четырьмя женщинами. Его обвинили в трех эпизодах изнасилования и изнасиловании инородным предметом, а также в одном эпизоде принуждения к оральному сексу и насильственных действиях сексуального характера. Если суд признает Джереми виновным, ему грозит срок от 90 лет до пожизненного заключения в тюрьме, уточнили в ведомстве.

В конце мая стало известно, что более десяти женщин обвинили Джереми в домогательствах и сексуальном насилии. Свою историю рассказала порноактриса Дженис Гриффит. По ее словам, Джереми «облапал ее», когда она была подростком и игнорировал ее попытки убрать его руку со своей промежности. Другие женщины, также пожаловавшиеся на домогательства и насилие со стороны Джереми, рассказывали о том, как он трогал их, а также практиковал с ними фингеринг без их согласия.

После обнародования информации о домогательствах Джереми запретили появляться на престижных мероприятиях порноиндустрии, однако он продолжал сниматься в новых фильмах. Многие фанаты его творчества игнорируют обвинения в адрес актера.