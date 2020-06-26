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Люди описали звезд современности до славы

Люди описали звезд современности до славыМеган ФоксФото: Katy Winn / Getty Images

Пользователь Reddit RogueWolf300 попросил других юзеров рассказать, с кем из звезд современности они общались до того, как они обрели славу. Кроме того, он предложил проследить за тем, как знаменитости при этом изменились. Пост стал набрал 44 тысячи одобрительных оценок и почти 11 тысяч комментариев.

Пользователь binnygeo поведал, что в школе учился с актрисой Меган Фокс. По его описанию, она была очень стеснительной. «Парни спорили, кто будет сидеть напротив нее в школьном автобусе, однако она была настолько застенчивой, что практически ничего не говорила», — рассказал юзер.

Дедушка пользователя detroit_smash_urldad был учителем у актера Джека Николсона. «Говорил, что он был бунтарем, но способным к математике», — отметил он. Друг юзера toodleoo57 общается с актером Пол Раддом, который, по его словам, является великолепным человеком. Calls_you_a_bellend вспомнил, что в школе ходил на актерские курсы с Рупертом Грином. «Он был классным, очень расслабленным, веселым. Я его не видел с тех лет», — рассказал юзер, отметив, что актер никогда не беспокоился о славе.

Пользователь RacistJudicata рассказал, что учился в одной школе с братом рэпера Кендрика Ламара. По его словам, артист остался таким же, каким и был, только с миллионами долларов в карманах. А певица Мадонна, по словам hannahk2345, сильно изменилась, обретя популярность. Она дружила с тетей юзера и перестала это делать, как только стала известной. «Она изменилась в худшем смысле», — заключил рассказчик.

В мае пользовательница Twitter опубликовала в своем аккаунте несколько коллажей с фотографиями звезд, чтобы доказать, что их внешность тоже может не быть идеальной. Многие мужчины, тем не менее, не поверили в подобное разоблачение красоты. Некоторые из них предположили, что неровности на коже на самом деле были «прифотошоплены».

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По материалам: lenta.ru

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