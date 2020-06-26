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Лобков объяснил, зачем пытался проголосовать по поправкам дважды

Лобков объяснил, зачем пытался проголосовать по поправкам дважды
Журналист "Дождя" Павел Лобков в разговоре с РИА Новости сообщил о том, что к нему сегодня пришли сотрудники полиции, которым он дал объяснения по причинам двойного голосования, отметив, что это был эксперимент с целью показать уязвимость системы.

Ранее Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Полиция Москвы начала административное расследование после сообщений о попытке Лобкова проголосовать дважды. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.

"Заявили, что заводят административное дело, и, видимо, как-то в ходе этого производства ко мне пришел участковый, достаточно вежливый, правда, с четырьмя еще полицейскими. Взяли с меня объяснение. Я написал собственноручное объяснение, что я делал вчера, что это был эксперимент не с целью проголосовать, а с целью показать уязвимость в избирательной системе, в частности, в цифровой", - рассказал Лобков.

Пока, по словам журналиста, его никуда не вызывали, однако он не отрицает такой возможности в дальнейшем.


Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
# Политика
По материалам: ria.ru

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