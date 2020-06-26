Лукашенко призвал спасать Белоруссию

Лидия Мартынова

В период кризиса необходимо спасать государство. Об этом сегодня, 26 июня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Сегодня время требует стремительного движения вперед с четким пониманием целей и перспектив столичного региона. Это не дежурная фраза. Кризис — это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это сложное время использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся — будет очень тяжело. Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперед», — сказа он.

При этом он отметил, что «нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед».

«Сделаем это — пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, руководству правительства и Национального банка Белоруссии уже поставлена железная задача — все, что есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках.

«Вот и вся реформа. Не до жиру сейчас. Мы очень „вмонтированы“ в международные производственные цепочки, экспортно ориентированная страна», — сказал белорусский лидер.

Напомним, о необходимости сохранения белорусской экономики Александр Лукашенко заявлял и ранее. При этом он неоднократно подчеркивал, что экономическое развитие является основой современной белорусской независимости. При этом в марте руководитель республики отмечал, что экономика Белоруссии еще не достигла той степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять различным влияниям из вне, будь то «политические настроения, политические шоки или иного рода потрясения».