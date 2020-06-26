Лунный день сегодня 26 июня 2020 года
Настроение и энергетика Луны ежедневно меняются, и от этого зависит характер влияния, которое ночное светило оказывает на людей. Советы астрологов, собранные в лунном календаре, помогут узнать, какие дела принесут удачу, а от чего лучше отказаться.
Каждый из нас обладает одним из четырех типов темперамента, со своими слабостями и сильными качествами. В такие дни важно фокусироваться на своих сильных и слабых сторонах, помнить как об уязвимостях, так и о талантах.
Фаза Луны: начинается 6 лунный день. Он пройдет под эгидой Девы и стихии Земли. Растущая Луна с Девой всегда не в ладах, поэтому эта пятница будет далеко не самой позитивной и продуктивной. В такие дни обычно у людей появляются беспричинные переживания.
Магнитные бури 26 июня: Солнце сегодня снова предельно спокойное и дружелюбное. Магнитных бурь не ожидается.
Что принесет удачу сегодня
завершение дел;
развлечения;
общение;
вежливость;
активность.
Что отпугнет успех в этот день
дорогостоящие приобретения;
переживания;
апатия.
Домашние дела по лунному календарю
Возросшую энергию Луны стоит направить на незавершенные домашние дела, но лучше не переутомляться, оставив время и для приятных занятий, отдыха, развлечений. В эту пятницу полезно приглашать домой друзей и родственников. Можно устроить небольшую вечеринку в честь надвигающихся выходных. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют проявить осторожность при работе с электроприборами.
Что надеть в эту пятницу
Дева и растущая Луна диктуют свои условия, поэтому стоит выбирать одежду зеленых или коричневых цветов. Можно одеться максимально строго, но так, чтобы вам было комфортно и уютно. В противном случае раздражение и дискомфорт начнут транслироваться в окружающий мир, что отпугнет людей.
Слишком тусклые и невзрачные наряды точно не принесут удачи, как и слишком яркие и вычурные. Из камней-талисманов можно отдать предпочтение всем, кроме камней стихии Огня. Лучший выбор — лунный камень, обсидиан, оникс. Дополнить образ можно украшениями из серебра и платины.
Финансы и работа в 6 лунный день
Финансовые и рабочие дела, не терпящие отлагательств, необходимо выполнить до обеда. Сюда можно отнести оплату счетов и коммунальных услуг, а также прямые рабочие обязанности. Не стоит тянуть, потому что начальству или партнерам, возможно, захочется увидеть результаты как можно скорее.
Дорогостоящие покупки пока временно лучше отложить. Можно потратиться на развлечения и отдых, но в разумных пределах. Можно купить что-нибудь вкусное на вечер или сходить развеяться в кино, кафе, бар. Также полезно будет тратить деньги на саморазвитие, получение новых знаний.
Любовь и отношения 26 июня
При правильном подходе в такие дни увеличивается шанс обрести счастье в любви, поэтому сидеть сложа руки точно не стоит. Эффективные шепотки на любовь помогут в привлечении удачи и повышении привлекательности. С ними добиться успеха будет гораздо проще. Положительный настрой и оптимизм увеличат шансы на победу.
Бодрящая энергия растущей Луны позволит активно проводить время в компании близких людей, родственников и второй половинки вечером. По этой причине вечер не желательно проводить в уединении и скуке. Лучше собраться большой компанией и посетить какое-нибудь людное место либо повеселиться дома.
Настроение и здоровье по лунному календарю
Как было сказано выше, в этот день у многих из нас могут появиться негативные мысли и переживания, которые не имеют под собой никакого основания. Астрологи настоятельно рекомендуют не развивать подобные мысли и перебивать их работой, делами и общением.
Во многом настроение будет зависеть также и от того, с кем мы общаемся, кого слушаем. Не исключено, что окружающие люди будут заражать нас своим негативом. В таком случае стоит сменить компанию или вежливо попросить человека не фокусироваться на чем-то плохом.