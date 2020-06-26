Маньяк Болтон. Трамп обрушился на экс-советника за "желание бомбить"

Лидия Мартынова

Бывший советник американской администрации по национальной безопасности Джон Болтон – маньяк, который "хотел лишь бомбить людей", заявил Fox News президент США Дональд Трамп.

Американский лидер снова подверг бывшего члена своей администрации критике в преддверии публикации его мемуаров "Комната, где все произошло".

Глава Белого дома признался, что считает своего бывшего советника по нацбезопасности "сумасшедшим" и отметил, что "все, что тот хочет делать – это бомбить людей".

Болтон обругал Трампа за нерадивость перед встречами