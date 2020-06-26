«Мертвый человек»: Юра-музыкант в роли сказочного Кривелло

Лидия Мартынова

Референдум по Конституции России не остался без внимания поэта и музыканта Юрия Шевчука — завсегдатая «Маршей несогласных» и автора издевательских стишков о президенте России Владимире Путине. На YouTube группа ДДТ выложила клип на песню «Мертвый человек». Она была написана в период 2014—2018 годов и вошла в альбом «Галя, ходи».





Шевчук не скрывал, что «Галя, ходи» — иллюстрация его негативного отношения к российским властям и, в частности, к Русской весне 2014 года. Мультипликационный клип на «Мертвого человека» в период пандемии коронавируса и подготовки к изменению Конституции заиграл «новыми политическими красками». К сожалению, фантазия создателей «мульта» подвела. В черно-красном оформлении мультфильма и режиссуре видна неумелая пародия на гениальный клип Pink Floyd «Another brick in the wall». Вообще-то воровать чужие идеи для художника позорно… В играющем на синтезаторе царе Кощее легко угадывается президент России — к слову, неплохой пианист. В комплекте с визуальным и музыкальным рядом этот образ — даже не оскорбление личности Путина, а выдаваемая за искусство пошлость. Гробы с телами умерших от коронавируса, которые мелькают в клипе едва ли не в каждой секунде, автору напомнили мерзкий русофобский фильм Александра Невзорова «Чистилище», снятый на деньги Бориса Березовского. Как и от «Чистилища», от клипа «Мертвый человек» отдает некрофилией. После просмотра клипа автору этих строк захотелось помыть руки.

В музыкальном плане нынешняя ДДТ не радует яркими музыкальными решениями. Следовательно, главный упор делается на тексты Шевчука. Стиль «Мертвого человека» напоминает плохо сработанную пропагандистскую агитку, чем рок. «Калаш да корона/ Духовные склепы»; «Угощает всех живых кровью и г..м, На парадах „грузом 200“ — цинковым гробом»; «Не ходите дети по TV гулять — Может пропаганда всех перестрелять» — вот какими «яркими символами» радует своих поклонников нынешний Шевчук.

Вопрос, где это Юра-музыкант видел, чтобы на военных парадах проносили «груз 200»? Юрий Юлианович видел «цинки» с «грузом 200» в «святых годах» в Чечне. Пихание этих образов куда ни попадя — кощунство для верующего человека, каковым себя Шевчук считает.

Сделанное рок-поэтом уточнение, что погибших на войне укладывают в цинковые гробы, а не в деревянные, вызывает вопрос: неужто Юра-музыкант считает своих слушателей поголовными дебилами? Рифмованное окончание «-лять» Шевчук явно выбрал, чтобы слушатель вспомнил нецензурное обозначение женщины легкого поведения. Таким «стихотворчеством» обычно занимаются в не очень старших классах…

Судя по восторженным комментариям на YouTube- странице «ДДТ», поклонники современного Шевчука вряд ли обремены интеллектом и жизненным опытом. Заходится в радости от «Мертвого человека» один сорт публики — молодые поклонники Алексея Навального. Известно, у «хипстеров» Навального работает условный рефлекс на одно упоминание имени Путина. Якобы протестный «креатив» Шевчука пришелся «хипстерам» по сердцу. Возможно, что Шевчук намеренно подлаживает свое нынешнее творчество под примитивные вкусы юной «хипстерни» Навального.

Что неудивительно. Большинство тех, кто слушал ДДТ в 1980-х и «святых девяностых», позже разочаровались в Шевчуке. Знакомй автору этих строк ветеран второй военной кампании в Чечне — в юности поклонник ДДТ — перестал слушать Шевчука, когда тот в нулевых годах четко проассоциировал себя с «Маршами несогласных». Слова этого ветерана:

«Идти против Путина на стороне Михаила Касьянова и компании — плевать в душу русскому народу».

Не меньше запомнился старым фанатам ДДТ флирт Шевчука с протестной тусовкой, которая сложилась не так давно вокруг Химкинского леса. Закончилась эта история тем, что «экозащитница» Евгения Чирикова принялась собирать деньги на поддержку «сирийским революционерам, борцам против тирана Башара Асада». Как тут не вспомнить перестроечный анекдот про старого бандеровца, пришедшего на съезд украинских экологов…

Известная позиция солиста ДДТ по Русской весне и возвращению Крыма в состав России — логическое следствие связей Шевчука с «сахаровско-болотной» публикой. Плюс к тому, явное нежелание Шевчука потерять из-за санкций свои хорошие доходы. Группа ДДТ официально — коммерческая фирма, с офисом в Апраксином дворе Петербурга. В собственности у Шевчука находятся студии звукозаписи и рок-магазины. Еще на заре нулевых стало ясно: застиранная майка, в которой Шевчук выступает на сцене — часть коммерческого имиджа бизнес-индустрии ДДТ. А за образом немолодого уже поэта-бунтаря скрывается расчетливый бизнесмен, который тонко чувствует изменение коньюктуры.

Шевчук как бизнесмен торгует поэзией (если к его нынешним виршам подходит это определение). То, какими образами он «грузит» своих слушателей, напоминает сказку Сергея Михалкова «Веселое сновидение, или Смех сквозь слезы». Там министр Кривелло, желая поскорее свести в могилу принца Чихалью, сочиняет для него «рассказки» из серии «Чудовища вида ужасного схватили ребенка несчастного»…Как известно, кончилось это для министра суровым приговором короля: слушать свои же «рассказки» до конца жизни.

Артур Приймак

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