Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Лидия Мартынова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет, сообщается на сайте Правительства Российской Федерации.

Отмечается, что родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет, не придется заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда. Те родители, которые еще не успели оформить пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь – июль единой суммой.

Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тысяч рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет.

Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства Российской Федерации 25 июня сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 миллиардов рублей.