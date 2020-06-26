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Министр обороны Германии: 2% на нужды НАТО — это неправильно, нужно 10%

Министр обороны Германии: 2% на нужды НАТО — это неправильно, нужно 10%

Взнос 2% от ВВП на расходы НАТО на фоне экономических последствий пандемии коронавируса — это «неподходящий инструмент». Такое заявление сделала сегодня, 26 июня, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает N-TV.

При этом германский министр оговорилась, что наращивание оборонных возможностей НАТО соответствует интересам безопасности ФРГ, напомнив об «аннексии» Крыма:

«Мы все в НАТО прочувствовали, насколько реальная и экстренная угроза исходит от России».

Однако сумма расходов все же неадекватна, отмечает Крамп-Карренбауэр. Потому что в случае ещё одной рецессии бундесвер сможет гораздо быстрее выполнить этот норматив, но при этом не улучшит свои боевые возможности. Гораздо важнее, чтобы к 2030 году Германия взяла на себя 10% военной мощи НАТО. Именно за это выступает немецкий министр обороны.

Впрочем, «это будет непросто», признала она, напомнив о сокращениях государственного бюджета из-за пандемии коронавируса. По её словам, Европе нужно эффективнее использовать имеющиеся у неё средства, избегая создания параллельных структур.

«Наша задача здесь, в Европе, — лучше координировать свои действия в том, что касается вооружения и оснащения. Нам нужно разработать общий стратегический компас», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Как сообщало ИА Newstes , Берлин готовит ответные меры на тот случай, если в США расширят санкции против «Северного потока — 2». Со слов собеседников Bloomberg, у канцлера Ангелы Меркель рассматривают скоординированный ответ всего Европейского союза, поскольку расширенные санкции могут серьезно ударить по еще большему количеству немецких и европейских компаний и банков, а также — по госагентствам.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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