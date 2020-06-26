Минздрав России одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Алексей Вольцев

«Арепливир», который является аналогом изобретенного в Японии препарата «Фавипиравир», применяющийся для лечения новой коронавирусной инфекции, получил одобрение Минздрава РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков, «Арепливир» в ходе клинических исследований показал эффективность при лечении новой коронавирусной инфекции в 90% случаев. По словам Земскова, «Арепливир» обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус, блокирует размножение вируса в клетке человека, тем самым препятствуя распространению инфекции в организме.

«У 70% пациентов уже через четыре дня приема препарата практически полностью отсутствовал коронавирус в организме», — сказал Земсков.

По его словам, в исследованиях, которые проходили в больницах Санкт-Петербурга, Москвы и Саранска, добровольно участвовало 210 пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным предприятия, «Арепливир» демонстрирует высокую эффективность в том числе вне комплексной терапии — без участия противовоспалительных препаратов, а также антибиотиков. Врачи рекомендуют назначать препарат пациентам со средней и легкой формой течения болезни в первые 48 часов лечения.

Также клинические исследования не выявили у «Арепливира» ранее не зарегистрированных побочных эффектов.