Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии

Влада Некрасова

Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии Романом Головченко, поздравил его с назначением, обсудил экономику и интеграцию в рамках Союзного государства, сообщается на сайте кабмина.

"Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко с назначением главой белорусского правительства и пожелал ему успехов в работе. Главы правительств отметили важность укрепления российско-белорусских отношений, активизации интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. В ходе разговора также затрагивались актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мишустин и Головченко также договорились о дальнейших личных контактах как в двустороннем формате, так и по линии Евразийского экономического союза.