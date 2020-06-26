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Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии

Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии
Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии Романом Головченко, поздравил его с назначением, обсудил экономику и интеграцию в рамках Союзного государства, сообщается на сайте кабмина.

"Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко с назначением главой белорусского правительства и пожелал ему успехов в работе. Главы правительств отметили важность укрепления российско-белорусских отношений, активизации интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. В ходе разговора также затрагивались актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мишустин и Головченко также договорились о дальнейших личных контактах как в двустороннем формате, так и по линии Евразийского экономического союза.

# Россия
По материалам: ria.ru

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