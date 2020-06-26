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Мэр Херсона поздравил горожан с бандеровским актом и присягой Гитлеру

Мэр Херсона поздравил горожан с бандеровским актом и присягой Гитлеру

В украинском Херсоне появились билборды с поздравлением горожанам по случаю годовщины принятия в 1941 году во Львове гитлеровскими коллаборационистами «Акта провозглашения Украинской державы».

Всего по городу можно насчитать 14 таких объектов наружной рекламы, на которых размещена фоторепродукция газеты Организации украинских националистов (ОУН-запрещена в России) «Самостийная Украина» от 10 июля 1941 года.

В этом номере был размещен текст «Акта провозглашения Украинской державы» от 30 июня 1941 года, в котором ОУН под руководством Степана Бандеры, провозглашает создание своего пронацистского государства.

Как сообщил на своей странице в Facebook экс-депутат Рады, уроженец Херсона Алексей Журавко, инициатором такой «социальной рекламы» является мэр города Владимир Николаенко.

«Тварь решила поиграть в «высокую политику». Вы только вчитайтесь в содержание текста одного из многих билбордов, которыми Володька-мэр обклеил весь Херсон! Это фоторепродукция газеты Степана Бандеры «Самостийна Украина» от 10 июля 1941 года. А воспроизводится в ней текст «Акта проголошення Української держави» от 30 июня 1941 года, которым ОУН — «Организация украинских националистов под руководством Степана Бандеры провозглашает воссоздание Украинского государства…», — пишет Журавко.

Он напоминает, что в пункте 3 указанного Акта от 30.06.1941 г. написано о намерении сотрудничать с нацистским Рейхом и его руководителем Адольфом Гитлером.

«3. Воссозданное Украинское Государство будет тесно сотрудничать с Национал-Социалистической Велико-Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации».

В доказательство своих слов экс-нардеп разместил в соцсети архивный экземпляр этого бандеровского Акта.

«Когда уже вторую неделю, восьмой день после вторжения 22-го июня 1941 г. фашистский сапог топтал украинскую землю, их пособники-холуи — бандеровцы взялись кровавыми методами править на исконных землях Руси, создавая «новый порядок в Европе», — пишет Журавко.

По его словам нынешняя украинская власть уже открыто консолидируется с нацистами, а украинскому народу скоро придется привыкать к новым концлагерным порядкам.

«А Европа, как всегда, слепа. Открытый нацизм не видит, не слышит, и его «нет в Украине», — констатирует политик.

Как сообщало ИА Newstes, в мае Алексей Журавко сообщил о том, что в Ивано-Франковской области Украины местная полиция решила устроить перепись евреев — с телефонами и адресами, «как в 1941 году».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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