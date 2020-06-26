Мэр Херсона поздравил горожан с бандеровским актом и присягой Гитлеру
В украинском Херсоне появились билборды с поздравлением горожанам по случаю годовщины принятия в 1941 году во Львове гитлеровскими коллаборационистами «Акта провозглашения Украинской державы».
Всего по городу можно насчитать 14 таких объектов наружной рекламы, на которых размещена фоторепродукция газеты Организации украинских националистов (ОУН-запрещена в России) «Самостийная Украина» от 10 июля 1941 года.
В этом номере был размещен текст «Акта провозглашения Украинской державы» от 30 июня 1941 года, в котором ОУН под руководством Степана Бандеры, провозглашает создание своего пронацистского государства.
Как сообщил на своей странице в Facebook экс-депутат Рады, уроженец Херсона Алексей Журавко, инициатором такой «социальной рекламы» является мэр города Владимир Николаенко.
Он напоминает, что в пункте 3 указанного Акта от 30.06.1941 г. написано о намерении сотрудничать с нацистским Рейхом и его руководителем Адольфом Гитлером.
В доказательство своих слов экс-нардеп разместил в соцсети архивный экземпляр этого бандеровского Акта.
По его словам нынешняя украинская власть уже открыто консолидируется с нацистами, а украинскому народу скоро придется привыкать к новым концлагерным порядкам.
Как сообщало ИА Newstes, в мае Алексей Журавко сообщил о том, что в Ивано-Франковской области Украины местная полиция решила устроить перепись евреев — с телефонами и адресами, «как в 1941 году».