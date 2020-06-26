Модный дайджест: от новой съемки дочери Мадонны Лурдес Леон до сандалий из шин

Вадим Карасев

Подводим модные итоги недели в нашем дайджесте. Сегодня смотрим на новую съемку дочери Мадонны Лурдес Леон, кампанию с участием Ленни Кравица и глянцевую обложку зарубежного журнала, героиней которой стала 65-летняя российская модель Валентина Ясень. Об этом и многом другом рассказываем в нашей подборке новостей.

1.Ленни Кравиц стал лицом Saint Laurent

Мир моды продолжает выходить из карантинной спячки. На этой неделе бренд Saint Laurent представил нового амбассадора — им стал музыкант Ленни Кравиц. На первых снимках, опубликованных в аккаунте марки, он позирует в леопардовой рубашке с бантом, а также шелковой блузе с бантом и смокинге.





Арт-директором съемки традиционно стал креативный директор бренда Энтони Ваккарелло, а фотографом — Дэвид Симс. Напомним, что героями последних кампаний Saint Laurent становились Киану Ривз, Рами Малек и Эзра Миллер.

2.Модель Валентина Ясень появилась на обложке вьетнамского Harper's Bazaar

65-летняя бывшая актриса, а ныне успешная модель агентства Oldushka Валентина Ясень стала героиней обложки июньского номера журнала Harper's Bazaar во Вьетнаме. Валентина также снялась в яркой фотосессии, где примерила образы из коллекции российского дизайнера Татьяны Парфеновой.





Валентина Ясень

Красота вне времени. И это наглядно демонстрирует Валентина Ясень с нашей июньской обложки,

— представили новый выпуск в инстаграме издания.





3.Модные показы остаются: анонсирована Неделя моды в сентябре и круизный показ Dior

Кажется, все уже приготовились к тому, что модные презентации, по крайней мере на ближайшее время, перейдут в онлайн. Но бренды все-таки пока не готовы полностью отказаться от привычных показов. На этой неделе стало известно, что изначально запланированный на 9 мая круизный показ Dior все-таки состоится. Пройдет он в традиционном формате дефиле 22 июля в итальянском городе Лечче. Правда, увидеть его вживую все равно не получится — шоу обойдется без зрителей.

В чем-то я хотела бы посвятить это дефиле своему отцу. Это он научил меня верить в себя даже в трудные минуты и с оптимизмом смотреть в будущее,

— призналась Мария Грация Кьюри.





Показ Dior Cruise 2020

Пока это первый крупный бренд, который решился на проведение "живого" показа. Напомним, что Chanel представил круизную коллекцию в формате видеолукбука.

В ранее запланированные даты и в очном формате состоится и Неделя моды в Париже: коллекции весна-лето — 2021 представят с 28 сентября по 8 октября. Расписание пока не опубликовано, но известно, что свое участие в Неделе моды уже подтвердили несколько крупных модных домов и брендов, например Chanel, Dior и Givenchy. А вот бренд Saint Laurent не отступил от ранее принятого решения не участвовать в неделях моды в этом году.

4.Mango представил новые сандалии ручной работы из переработанных материалов

Новый проект Mango в сфере устойчивого развития — это модель сандалий, в дизайне и производстве которой использованы переработанные материалы, в том числе резиновые шины. Обувь изготовлена вручную в ремесленной мастерской Castell на острове Менорка.





Она знаменита своими эспадрильями и другими моделями традиционной обуви этого острова — традиционный стиль постарались передать и в новой модели. Продаваться новая модель будет только онлайн.

5.Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в новой модной кампании

23-летняя Лурдес Леон продолжает пробовать себя в качестве модели. На этот раз девушка приняла участие в съемках нового лукбука бренда Miaou из Лос-Анджелеса. Тизер будущего видео и некоторые кадры появились на странице марки в инстаграме.





Лурдес Леон

На одном из кадров Лурдес позирует в топе и юбке на песчаном пляже — их пользователи сети сразу же сравнили с клипом Мадонны на песню Cherish.





Лурдес Леон





Мадонна