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Морозов поддержал воссоздание вертикали власти в здравоохранении

Морозов поддержал воссоздание вертикали власти в здравоохранении

Комитет Госдумы по охране здоровья поддерживает воссоздание вертикали власти в здравоохранении, сказал его председатель Дмитрий Морозов  на заседании коллегии Министерства здравоохранения.

«Как минимум, это согласование региональных министров», — пояснил депутат.

Также, по мнению парламентария, с учётом новых реалий надо ускорить согласование и принятие закона о  биологической безопасности РФ. Ряд задач связан с вакцинацией населения: здесь важно не только расширять национальный календарь прививок, но и проводить большую организационную работу, уверен Дмитрий Морозов.

«Сейчас в Госдуме находится законопроект о расширении бесплатной иммунизации в частных медицинских учреждениях», — напомнил депутат.

Кроме того, по мнению Дмитрия Морозова, следует закрепить в законе новые возможности телемедицины, искусственного интеллекта.

«Успешная практика Москвы, Республики Татарстан, Московской области и других субъектов тому свидетельство. Важно завершить формирование личных кабинетов пациентов, подключение всех больниц к Интернету. Следует быстрее перейти на полный электронный документооборот. Просим поддержать наши законопроекты, в том числе по дистанционному медосмотру водителей», — сказал он.

По словам депутата, важно работать над усилением профессиональных НКО, совершенствованием саморегулирования медицинской деятельности. В этой связи Дмитрий Морозов попросил поддержать подготовленные изменения в законодательство, касающиеся участия в экспертизе неблагоприятных событий профессиональных ассоциаций врачей.

«Считаем важнейшим продолжить адресную поддержку учёных, совершенствование материально-технической, лабораторной базы — объединение университетской, академической и ведомственной науки», — отметил депутат.

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По материалам: pnp.ru

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