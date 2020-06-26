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Морозов рассказал, как изменят систему здравоохранения предложенные поправки в Конституцию

Морозов рассказал, как изменят систему здравоохранения предложенные поправки в Конституцию

Предложенные поправки в Конституцию РФ помогут обеспечить высший уровень оказания медицинской помощи, на который способна наша страна, сказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Об этом сообщает сайт комитета.

«Страна развивается и требует совершенствования законодательства, в том числе в важнейшей области охраны здоровья. Каждый гражданин должен иметь гарантированное право на доступную и качественную медицинскую помощь независимо от места проживания», — подчеркнул депутат.

По словам Дмитрия Морозова, существенное изменение вносится в статью 72 Конституции. Согласно предложенной поправке, в совместном ведении Федерации и субъектов будет находиться координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни.

Отдельно парламентарий отметил предложение, касающееся формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. 

«Это важнейший шаг вперед. У каждого гражданина нашей страны обязательно должна формироваться ответственность за своё здоровье. Без этого успех общественного здравоохранения невозможен», — уверен он. 

Также Дмитрий Морозов напомнил, что в статье 71 Конституции, определяющей зону ответственности Российской Федерации к установлению основ федеральной политики и федеральных программ в области государственного, экономического, экологического, научно-технического, социального, культурного и национального развития, впервые добавлено — «установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования».

«Парламентарии не раз говорили о необходимости своеобразной профессиональной «управленческой вертикали» здравоохранения, нового взаимодействия на уровне субъектов», — отметил депутат.  

Чрезвычайно важным, по мнению парламентария, стало закрепление в статье 132, определяющей полномочия органов местного самоуправления, формирования местного бюджета, налогов и сборов, решения вопросов местного значения, новой нормы по обеспечению в пределах своей компетенции доступности медицинской помощи. Это даст основание формированию новой нормативно-правовой базы, которая позволит муниципалитетам по возможности поддерживать свои больницы, поликлиники и ФАПы, уточнил Дмитрий Морозов.

«Нам дан уникальный исторический шанс внести вклад в здоровое будущее. Крайне важно, чтобы каждый из нас проявил инициативу и ответственность, приняв активное участие в общероссийском голосовании и выразив свою гражданскую позицию», - подчеркнул парламентарий.

Общероссийское голосование по изменениям в Основной закон страны стартовало 25 июня. Россияне могут прийти на свой избирательный участок в любой день до 1 июля. Согласно действующему законодательству, для внесения поправок в Конституцию достаточно решения Госдумы и Совета Федерации, а также одобрения региональных парламентов. Однако, учитывая довольно большой объём вносимых изменений — они затрагивают 36 статей, — президент Владимир Путин оставил окончательное решение за гражданами страны.  Специально для этого была разработана новая процедура волеизъявления — общероссийское голосование.

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По материалам: pnp.ru

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