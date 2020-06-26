Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн

Алексей Вольцев

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит председателя ЦИК Эллу Памфилову оказать содействие исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому по голосованию по поправкам к Конституции РФ дистанционно, в чем ему ранее отказали, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Ранее исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский сообщил на брифинге в Общественной палате РФ о том, что получил отказ в голосовании по поправкам к Конституции электронным способом.