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Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн

Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит председателя ЦИК Эллу Памфилову оказать содействие исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому по голосованию по поправкам к Конституции РФ дистанционно, в чем ему ранее отказали, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Ранее исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский сообщил на брифинге в Общественной палате РФ о том, что получил отказ в голосовании по поправкам к Конституции электронным способом.

# Россия
По материалам: ria.ru

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