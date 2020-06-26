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Москва обвинила Анкару в препятствовании расследованию гибели россиян в 2019 году

Москва обвинила Анкару в препятствовании расследованию гибели россиян в 2019 году

Следственный комитет России обвинил Турцию в препятствовании расследованию гибели российских граждан в прошлом году. Тогда за короткий промежуток времени на различных турецких курортах скончались четверо россиянок в возрасте от 5 до 19 лет.

По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в июле 2020 года истекает срок хранения изъятых на экспертизу органов и тканей. Если они будут уничтожены, Россия не получит материалов, требуемых для расследования обстоятельств гибели одной из девушек.

"На территории Российской Федерации следствием проделана исчерпывающая работа по уголовным делам: допрошены свидетели и эксперты, проведены выемки предметов и документов, назначены и проведены возможные экспертизы. Для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, однако истребуемые следствием данные и материалы, имеющие значение для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам, турецкой стороной так и не были представлены".

На сайте СК напомнили о жертвах несчастных случаев – в июле 16-летняя Софья Ланшакова была госпитализирована в Аланье и затем скончалась предположительно от перитонита; в августе 12-летняя Алиса Адамова умерла после того, как ее рука застряла в трубе бассейна; тоже в августе 19-летняя Ольга Десятова впала в кому и умерла по неустановленным причинам. Наконец, в начале сентября 5-летняя Любовь Торчкова утонула в бассейне при неустановленных обстоятельствах.

"Следственный комитет Российской Федерации продолжает расследование указанных уголовных дел и будет добиваться установления истинных причин гибели наших граждан в Турецкой Республике и привлечения к ответственности виновных", – говорится в сообщении.

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По материалам: uposters.ru

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