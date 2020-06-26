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МВД Украины намерено усилить наказание за оскорбление полиции

МВД Украины намерено усилить наказание за оскорбление полиции
В МВД разрабатывают законопроект по увеличению штрафа за оскорбления полицейских. Как сообщил Антон Геращенко, этот вопрос подняли после событий под судом по делу Сергея Стерненко.

Он отметил, что дополнительную ответственность будут вводить для тех, кто травит газовыми баллончиками полицейских или других участников акции.

Он уточнил, что в статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит, и туда добавят еще и слезоточивый газ.

"Тогда за это можно будет получить реальный срок", - добавил Геращенко.
Также он раскритиковал переаттестацию полицейских в 2015 году, назвав ее судилищем. По его словам, было потеряно огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих.

По его словам, когда проходила переаттестация, то в комиссии были люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским. Также Геращенко говорит, что были неподходящие вопросы.

"Есть люди, которые занимаются прослушкой или слежкой, а их спрашивают: где вы работаете, как вы работаете. Но вся их работа является секретной, и чтобы такого человека научить, надо его пять лет готовить - а его просто так выбрасывали", - сказал он.

Замминистра заявил, что потом этих людей восстанавливали на апелляционных комиссиях.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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